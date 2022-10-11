Липецкая область направила на Донбасс учебные материалы для школ
Власти Липецкой области сообщили об отправке учебных материалов для школ Донбасса. Об этом рассказал глава региона Игорь Артамонов.
В числе материалов, в частности, были направлены художественная литература, атласы, справочники и другие книги.
Артаонов отметил, что Липецкая область сотрудничает с Володарским районом Донбасса. В частности, в вопросах гуманитарной и правовой помощи, восстановления и развития инфраструктуры.
По словам губернатора, вскоре будет направлен еще один гуманитарный груз с учебными материалами, спортинвентарем и ноутбуками.
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