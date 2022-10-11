Липецкая область направила на Донбасс учебные материалы для школ

Власти Липецкой области сообщили об отправке учебных материалов для школ Донбасса. Об этом рассказал глава региона Игорь Артамонов.

В числе материалов, в частности, были направлены художественная литература, атласы, справочники и другие книги.



Артаонов отметил, что Липецкая область сотрудничает с Володарским районом Донбасса. В частности, в вопросах гуманитарной и правовой помощи, восстановления и развития инфраструктуры.

По словам губернатора, вскоре будет направлен еще один гуманитарный груз с учебными материалами, спортинвентарем и ноутбуками.





