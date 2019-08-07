Лидеры парламентских фракций заявили, что за протестами в Москве стоят западные страны

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов одобрил созыв внеочередного Совета Думы для образования рабочей группы, которая должна проанализировать попытки вмешательства извне в выборную кампанию в России. Он считает, что заседание можно провести 19 августа.

Как подчеркнул Зюганов, речь идёт не только выборной кампании в Москве, но и в других крупных городах. По словам лидера коммунистов, подобные вмешательства уже нашли документальное подтверждение. В частности, как отметил Зюганов, на официальном сайте посольства США в Москве раскрыта информация о всех маршрутах несогласованных акций, точках сбора, порядке финансирования.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что за массовыми выступлениями в Москве стоят некоторые западные государства. Комментируя публикацию маршрутов на сайтах посольств, парламентарий сравнил это с «соревнованием по политическому ориентированию». Жириновский также назвал «дикостью» такую активность со стороны зарубежных диппредставителей.

Такое мнение разделяет и глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Он подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства в российские выборы.

