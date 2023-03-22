Лидер турецкой оппозиции подал заявку в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Издание напомнило, что действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты во вторник, 21 марта.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН заявил, что если единый кандидат от оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу победит на президентских выборах, то отношения Анкары и Москвы станут ухудшаться. По его словам, новая власть будет более прозападной и станет выполнять просьбы НАТО более активно.

