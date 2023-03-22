Лидер турецкой оппозиции подал заявку в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Единый кандидат от оппозиции Турции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу подал заявку в Высший избирательный совет (Центризбирком) для регистрации своей кандидатуры на выборах главы республики. Об этом сообщил телеканал «Сезджу-ТВ».
Издание напомнило, что действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты во вторник, 21 марта.
Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН заявил, что если единый кандидат от оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу победит на президентских выборах, то отношения Анкары и Москвы станут ухудшаться. По его словам, новая власть будет более прозападной и станет выполнять просьбы НАТО более активно.
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