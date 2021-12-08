Лидер КПРФ высмеял объединение со «Справедливой Россией»

Предложение Сергея Миронова об объединении партии «Справедливая Россия - За правду» с КПРФ является несерьезным, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Задавайте серьезные вопросы какие-нибудь! Давайте, нет времени на "это" сейчас», - смеясь, заявил Зюганов. По его мнению, идея Миронова даже не стоит его комментария.



Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в интервью СМИ призвал главу КПРФ Геннадия Зюганова подумать об объединении политических сил.

При этом еще до сентябрьских выборов сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду», писатель Захар Прилепин предложил всем лево-патриотическим силам создать коалицию. Политолог Алексей Мухин ранее пояснил «Радиоточке НСН», что в КПРФ «увидели в этом попытку использовать их партийную, брендовую площадку». Он назвал предложение Прилепина «политическим мезальянсом».