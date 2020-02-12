«Левада-центр» зафиксировал снижение доверия россиян к Путину

Вместе с тем такой показатель – самый низкий с ноября 2017 года, когда рейтинг доверия президенту составлял 59%. В 2019 году этот показатель снижался с 41% в марте до 39% в сентябре, свидетельствуют обнародованные социологами данные.

Второе место в рейтинге доверия по версии «Левада-центра» занимает министр обороны Сергей Шойгу (19%), третье - министр иностранных дел Сергей Лавров (17%). Их рейтинги с сентября прошлого года увеличились на 6 процентных пункта и 3 п.п. соответственно.

«Левада-центр» также впервые измерил рейтинг Михаила Мишустина, с середины января возглавляющего правительство России. В числе политиков, которым они доверяют, Мишустина назвали 3% респондентов.

Специалисты ВЦИОМа ранее заявили, что рейтинг доверия Владимиру Путину вырос после послания Федеральному собранию до 71,5%. В конце января о доверии Путину заявили 74%, утверждает ВЦИОМ.

