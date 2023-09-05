Le Monde: Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных
Франция начала переговорный процесс с военными Нигера о возможности вывода части своих подразделений из этой африканской страны. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что подобные дискуссии являются «вполне естественными на фоне прекращения совместной антитеррористической деятельности» после переворота в Нигере. По данным газеты, военнослужащие Франции могут быть частично передислоцированы в соседние государства, в особенности в Чад.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону придется договариваться с мятежниками в Нигере, так как вернуть к власти лояльного президента Мохамеда Базума очень сложно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru