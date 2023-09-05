Le Monde: Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных

Франция начала переговорный процесс с военными Нигера о возможности вывода части своих подразделений из этой африканской страны. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что подобные дискуссии являются «вполне естественными на фоне прекращения совместной антитеррористической деятельности» после переворота в Нигере. По данным газеты, военнослужащие Франции могут быть частично передислоцированы в соседние государства, в особенности в Чад.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону придется договариваться с мятежниками в Нигере, так как вернуть к власти лояльного президента Мохамеда Базума очень сложно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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