ЛДПР отстаивает перед ФБК свой успех на выборах в Хабаровском крае

Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев прокомментировал слова представителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова, который заявил, что успех либерально-демократической партии на выборах в Хабаровском крае стал возможным благодаря "умному голосованию". Об этом сообщает ТАСС.



В своем Twitter Волков отметил, что Хабаровском крае 80% депутатов (19 из 24 кандидатов по одномандатным округам) будут членами ЛДПР. По его мнению, успех ЛДПР стал возможным лишь благодаря технологии «умное голосование».



Лебедев в ответ назвал сообщение ФБК «бредом» и напомнил, что годом ранее без цифровой поддержки губернатором в регионе стал представитель ЛДПР.

