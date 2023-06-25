Лавров: Заявления Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ не стоят комментариев
Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров считает, что слова президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джорджа Байдена о ядерной угрозе, которая якобы исходит от Москвы, назвал «бурным потоком сознания». Российский министр считает, что подобные высказывания не стоят комментариев.Фрагмент эфира программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» с интервью главы внешнеполитического ведомства опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Лавров признался, что ему, как и другим обозревателям, трудно комментировать высказывания президента США.
«Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента», – сказал министр.
Высказывания украинского лидера Лавров назвал «еще более бурным потоком сознания».
«Я не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность», – подчеркнул глава российской дипломатии.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, и они знают об этом. По его словам, НАТО все время склоняет Россию, чтобы она сокращала такое оружие. При этом президент РФ добавил, что у Росси нет необходимости использовать ядерное оружие, отмечает «Радиоточка НСН».
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