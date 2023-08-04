Лавров заявил об опасности «формулы Зеленского»

Как отметил глава МИД, вместо «серьезного разговора» на основе признания изменения ситуации на земле за последнее десятилетие Запад собирает постановочные мероприятия, чтобы «заманить как можно больше стран в подобие обсуждения» озвученной украинским президентом Владимиром Зеленским формулы. Лавров напомнил, что в Киеве требуют, чтобы Россия капитулировала, согласилась ущемить безопасность и «бросила на произвол судьбы миллионы русских, чьи предки столетиями жили на этих землях».

«Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания "формулы Зеленского", обязательно должны сознавать, что на карте – судьба этих людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что Россия начала специальную военную операцию для защиты жителей Донбасса и никогда не откажется от целей СВО, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

