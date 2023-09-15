Лавров заявил о «заговоре» вокруг темы переговоров России и Украины

Как отметил глава МИД, в последнее время было предложено довольно много гуманитарных, посреднических инициатив.

«Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Между тем бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский намеренно отказывается от переговоров с Россией. По мнению эксперта, украинский президент извлекает выгоду из продолжения конфликта, пишет RT.

