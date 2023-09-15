Лавров заявил о «заговоре» вокруг темы переговоров России и Украины
Заговор возникает вокруг темы переговоров России и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по урегулированию конфликта.
Как отметил глава МИД, в последнее время было предложено довольно много гуманитарных, посреднических инициатив.
«Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Между тем бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский намеренно отказывается от переговоров с Россией. По мнению эксперта, украинский президент извлекает выгоду из продолжения конфликта, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «112»: Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем
- В Москве установили мост между Балчугом и Крымской набережной
- Лавров заявил о «заговоре» вокруг темы переговоров России и Украины
- Мишустин освободил Нерадько от должности и назначил нового главу Росавиации
- При ударе украинской армии по жилым домам в Новой Каховке погиб человек
- Шнуров: Организатор внезапно отменил концерт «Ленинграда» в «Лужниках»
- Аль-Каида в ответ на сожжения Корана пригрозила Франции и Швеции атаками
- Минпромторг: Маркировку икры планируют запустить с апреля 2024 года
- «Крах и госпереворот»: Экс-морпех США Хо предрек свержение Зеленского
- В МИД Китая не стали комментировать слухи об исчезновении главы Минобороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru