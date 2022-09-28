Лавров заявил о судьбоносном этапе в истории России
Россия переживает судьбоносный этап своей истории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, сегодня определяется будущее мирового порядка, но при этом Россия вместе с партнерами будет продвигать «конструктивную, объединительную повестку дня».
Выступая на церемонии гашения почтовой марки, посвященной 220-летию учреждения Министерства иностранных дел РФ, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что основными приоритетами внешней политики страны были и остаются обеспечение её национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности. Как пишет РИА Новости, среди задач во внешней политике Лавров также отметил формирование благоприятных условий для устойчивого внутреннего развития и упрочение позиций России на мировой арене.
«Нам предстоит и далее настойчиво и творчески работать на мировой арене», - заявил министр.
Ранее, по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН глава российского МИД заявил о том, что власти России в текущей ситуации не будут делать первых шагов навстречу диалогу с западными странами.
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