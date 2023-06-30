Лавров заявил о сборе нацистской коалиции против РФ и Белоруссии

Запад пытается собрать против России и Белоруссии нацистскую коалицию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на приеме по случаю Дня независимости Белоруссии, пишет РИА Новости.

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«То, что делает Запад, используя в качестве инструмента киевский режим, не может быть расценено иначе, как очередная попытка собрать нацистскую коалицию против славянских народов, России и уже против Белоруссии», - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

По его словам, в Европе вновь посеяны зерна теории расового превосходства и отмены славянской культуры.

Представитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США допускают переговоры между Россией и Украиной об окончании конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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