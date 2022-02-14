Лавров заявил о попытках НАТО единолично определять ход событий в Европе

Североатлантический альянс пытается сделать так, что именно он должен определять развитие ситуации на Европейском континенте. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Выстрел в тумане»: Военный эксперт о планах НАТО в Чёрном море

По его словам, согласно подписанным руководителями стран-членов ОБСЕ соглашениям, «ни одна страна не может доминировать на пространстве ОБСЕ» .

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если НАТО разместит военный контингент в странах альянса на Черном море, то за Россией последуют ответные действия, страна усилит группировку на Калининградском направлении и разместит гиперзвуковые ракеты.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:НАТОРоссия
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