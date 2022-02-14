Лавров заявил о попытках НАТО единолично определять ход событий в Европе

По его словам, согласно подписанным руководителями стран-членов ОБСЕ соглашениям, «ни одна страна не может доминировать на пространстве ОБСЕ» .

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если НАТО разместит военный контингент в странах альянса на Черном море, то за Россией последуют ответные действия, страна усилит группировку на Калининградском направлении и разместит гиперзвуковые ракеты.

