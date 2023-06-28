Лавров заявил о невозможности для России отказаться от задач спецоперации

Российские власти считают невозможным отказаться от достижения целей специальной военной операции на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, текст которого был опубликован на сайте ведомства.

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Лавров также подчеркнул, что со стороны Запада не поступали серьезные предложения по мирному урегулированию украинского конфликта. По словам министра, глава ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон не заинтересованы в диалоге.

«Долгие месяцы то Шольц, то Макрон многократно заявляют угрожающе, «я вот собираюсь позвонить Путину». Но если ты хочешь позвонить, ты просто позвони, зачем это объявлять в микрофон», - сказал глава российского МИД.

Ранее Лавров в эфире Первого канала назвал отношения России и стран Запада «борьбой миров», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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