Лавров заявил о невозможности для России отказаться от задач спецоперации
Российские власти считают невозможным отказаться от достижения целей специальной военной операции на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, текст которого был опубликован на сайте ведомства.
Лавров также подчеркнул, что со стороны Запада не поступали серьезные предложения по мирному урегулированию украинского конфликта. По словам министра, глава ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон не заинтересованы в диалоге.
«Долгие месяцы то Шольц, то Макрон многократно заявляют угрожающе, «я вот собираюсь позвонить Путину». Но если ты хочешь позвонить, ты просто позвони, зачем это объявлять в микрофон», - сказал глава российского МИД.
Ранее Лавров в эфире Первого канала назвал отношения России и стран Запада «борьбой миров», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru