Лавров заявил о давлении Запада на страны Персидского залива

«Давление есть, но тот факт, что практически ни одно государство из мирового большинства Глобального Юга не присоединилось к санкциям показывает, что попытки этого давления не дают результатов», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, отметил президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он попросил ускорить процесс вхождения страны в БРИКС, передает «Радиоточка НСН».

