Лавров заявил о давлении Запада на страны Персидского залива

Западные страны оказывают давление на государства Персидского залива, сказал в интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров: в БРИКС запущен процесс на расширение

«Давление есть, но тот факт, что практически ни одно государство из мирового большинства Глобального Юга не присоединилось к санкциям показывает, что попытки этого давления не дают результатов», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, отметил президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он попросил ускорить процесс вхождения страны в БРИКС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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