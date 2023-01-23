Лавров заявил, что Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Надели Пандор он отметил, что, по мнению Запада, сначала нужно вернуть Россию в границы 1991 года.

«Никто не спрашивает у наших западных коллег, которые регулярно... заявляют, что пока ещё рано для Украины... нужно отвоевать больше в этой ситуации и начинать переговоры с позиции сильного. Они же это прямо говорят, что надо вернуть Россию в границы 1991 года», - подчеркнул российский министр.

Лавров добавил, что Россия не отказывается от переговоров, однако чем дольше Запад будет их избегать, тем сложнее будет ситуация.

Ранее президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что спецоперация на Украине рано или поздно закончится за столом переговоров, сообщает RT.

