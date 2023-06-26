Лавров заявил, что события с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT заявил, что события вокруг мятежа Евгения Пригожина не окажет влияния на отношения России с партнёрами и друзьями.
Он также указал, что ему «абсолютно всё равно», отразятся ли события 24 июня на отношениях Москвы «со всеми остальными», так как коллективный запад по собственной инициативе сам разрушил отношения.
«Поэтому одним эпизодом больше, одним меньше — я не вижу большой разницы», — отметил министр.
Ранее в газете Washington Post появилась информация, что службы разведки США ещё в середине июня получили сведения, которые свидетельствовали о том, что Евгений Пригожин подготавливает мятеж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru