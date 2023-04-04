Лавров заявил, что Евросоюз потерял Россию

Вину за испорченные отношения глава ведомства возложил на ЕС. Он напомнил, что лидеры Евросоюза открыто говорили о необходимости нанести России стратегическое поражение.

Лавров упрекнул Запад за поставки вооружений и наемников на Украину. В связи с этим РФ рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, констатировал министр иностранных дел.

По его словам, в случае необходимости Москва готова жестко ответить на враждебные выпады.

Власти ЕС не нашли активы Центробанка России на сумму 300 миллиардов евро. Их планировалось направить на поддержку Украины, передает «Радиоточка НСН».

