Лавров заявил, что Евросоюз потерял Россию
Страны Европейского союза потеряли Россию, заявил в интервью газете «Аргументы и факты» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Вину за испорченные отношения глава ведомства возложил на ЕС. Он напомнил, что лидеры Евросоюза открыто говорили о необходимости нанести России стратегическое поражение.
Лавров упрекнул Запад за поставки вооружений и наемников на Украину. В связи с этим РФ рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, констатировал министр иностранных дел.
По его словам, в случае необходимости Москва готова жестко ответить на враждебные выпады.
Власти ЕС не нашли активы Центробанка России на сумму 300 миллиардов евро. Их планировалось направить на поддержку Украины, передает «Радиоточка НСН».
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