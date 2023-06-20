Лавров высмеял претензии НАТО анекдотом про СССР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал претензии Североатлантического альянса к внешней политике Китая.
Глава МИД РФ напомнил о недавних словах генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что блок не может спокойно наблюдать о приближении Китая к своим границам.
«Помните, в советское время говорили, что Советский Союз слишком близко расположился к военным базам Соединенных Штатов», - цитирует Лаврова «Лента.ру».
Столтенберг ранее заявил, что легко может представить конфликт, где Россия и Китай действуют сообща. Он напомнил, что Москва и Пекин подписали соглашение о безлимитном сотрудничестве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru