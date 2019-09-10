Лавров в октябре впервые посетит Иракский Курдистан
10 сентября00:35
Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые приедет в Иракский Курдистан. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что визит запланирован на октябрь текущего года. По информации агентства, в Эрбиле (столица Курдистана) пройдет встреча Лаврова с руководством.
В рамках этой же поездки российский министр посетит Багдад.
Ранее Лавров ответил на призыв США к РФ «быть нормальной страной».
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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:Сергей ЛавровМИД РФ
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