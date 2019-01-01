Лавров уповает на порядочность НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не верит, что НАТО поддержит украинские провокации в Керченском проливе. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Звезда».

«Морально и политически, может, и поддержат. Я не вижу ситуации, когда натовские корабли пойдут с этими авантюристами создавать военную провокацию», — заявил глава российского МИД.

Он также подчеркнул, что после ещё одной провокации от Киева, Запад, скорее всего, введёт очередные санкции.

Ранее член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что нарушителей границы будут задерживать «в прямом эфире» независимо от национальности.

