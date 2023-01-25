Лавров: Украину используют в колониальной политике против русскоязычного населения

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в течение многих лет западные страны создавали условия для применения Украины «в качестве инструмента тотальной гибридной войны».

«Для предотвращения ... откровенно расистского курса украинского режима и для недопущения создания на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации мы проводим специальную военную операцию», — указал Лавров.

Глава российского МИД находится с визитом в Анголе. В среду Лавров провел переговоры с главой МИД африканской страны Тете Антониу.

