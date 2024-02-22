Лавров: Украина посылает граждан на смерть в обмен на деньги Запада

Режим президента Украины Владимира Зеленского массово отправляет граждан на смерть в обмен на деньги Запада, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время выступления на заседании G20 в Рио-де-Жанейро.

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По его словам, «коллективный Запад» использует любые методы продвижения собственных интересов, в том числе попытается вживить национальным правительствам «чипы» внешнего управления. Украина – один из самых ярких примеров такой деятельности.

Как указал дипломат, «сельскохозяйственные земли на Украине присвоены американским бизнесом, а украинцы превращены в "расходный материал", который режим Зеленского посылает на смерть в обмен на западные кредиты».

Ранее Лавров заявил, что Евросоюз порекомендовал Киеву делать ставку на дальнобойное оружие, чтобы «достать до сердца России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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