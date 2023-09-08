Лавров: У РФ есть информация о попытках взорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки

У Москвы есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море, заявил инистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, Украина использовала гуманитарные коридоры в Черном море для атаки гражданских и военных судов РФ.