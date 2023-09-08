Лавров: У РФ есть информация о попытках взорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки

У Москвы есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море, заявил инистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, Украина использовала гуманитарные коридоры в Черном море для атаки гражданских и военных судов РФ.

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Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что Украина пыталась атаковать беспилотниками «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым Россия поставляет газ в Турцию.

26 сентября исполнится год с момента подрыва газопроводов «Северный поток», на эту дату Россия запросила открытое заседание Совета безопасности ООН по диверсии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Германии, Дании и Швеции по-прежнему «упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной» в расследовании подрыва «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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