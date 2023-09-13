Лавров: Сотрудничество РФ и КНДР не будет подвержено влиянию Запада

Он отметил, что страны будут развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун заявил в интервью НСН, что Россия и Северная Корея сегодня выходят на особый уровень в отношениях. По его словам, основу сотрудничества могут составить именно экономические проекты, которые помогут странам в борьбе с санкциями США, передает «Радиоточка НСН».

