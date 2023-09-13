Лавров: Сотрудничество РФ и КНДР не будет подвержено влиянию Запада

Россия и Северная Корея будут развивать сотрудничество, которое не будет подвержено давлению стран Запада. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

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Он отметил, что страны будут развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун заявил в интервью НСН, что Россия и Северная Корея сегодня выходят на особый уровень в отношениях. По его словам, основу сотрудничества могут составить именно экономические проекты, которые помогут странам в борьбе с санкциями США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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