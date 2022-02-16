Лавров: Россия за включение Бразилии в число постоянных членов Совбеза ООН

Россия выступает за принятие Бразилии в число стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам двусторонней встречи, которая прошла в формате «2+2» в российской столице. В переговорах участвовали министры иностранных дел двух стран, а также главы оборонных ведомств.

«РФ подтверждает свою поддержку кандидатуре Бразилии на постоянную прописку в Совете Безопасности в контексте расширения членского состава этого органа за счет дополнительных мест развивающимся странам Латинской Америки, Азии и Африки», - сообщил Лавров.

Россия и Бразилия углубят стратегическое партнерство

Он также рассказал, что две страны активно сотрудничают во Всемирной организации по целому ряду вопросов, в том числе по международной безопасности, урегулированию региональных конфликтов, недопущения вывода оружия в космос, и другим.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Бразилия не намерена идти на поводу у США, страна заинтересована в самостоятельном курсе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совбез ООНБразилияМИД РФЛавров
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