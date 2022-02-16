Лавров: Россия за включение Бразилии в число постоянных членов Совбеза ООН
Россия выступает за принятие Бразилии в число стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам двусторонней встречи, которая прошла в формате «2+2» в российской столице. В переговорах участвовали министры иностранных дел двух стран, а также главы оборонных ведомств.
«РФ подтверждает свою поддержку кандидатуре Бразилии на постоянную прописку в Совете Безопасности в контексте расширения членского состава этого органа за счет дополнительных мест развивающимся странам Латинской Америки, Азии и Африки», - сообщил Лавров.
Он также рассказал, что две страны активно сотрудничают во Всемирной организации по целому ряду вопросов, в том числе по международной безопасности, урегулированию региональных конфликтов, недопущения вывода оружия в космос, и другим.
Ранее заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Бразилия не намерена идти на поводу у США, страна заинтересована в самостоятельном курсе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Лавров: Россия за включение Бразилии в число постоянных членов Совбеза ООН
- Польские пограничники пресекли попытку прорыва нелегальных мигрантов
- ЕС грозит новыми санкциями России за признание республик Донбасса
- Лавров не исключил ввод санкций против лиц, связанных с Лондоном
- Сборная Финляндии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады
- Циклон «Иления» принесет в Москву мартовское тепло и снег с дождём
- Разведка Эстонии перенесла дату «вторжения» России на Украину
- Терентьев и Большунов стали бронзовыми призёрами ОИ в командном спринте
- Песков прокомментировал обращение Байдена к россиянам
- Тобольским школьникам задали задачу про остывание трупа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru