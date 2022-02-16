Лавров: Россия за включение Бразилии в число постоянных членов Совбеза ООН

Россия выступает за принятие Бразилии в число стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам двусторонней встречи, которая прошла в формате «2+2» в российской столице. В переговорах участвовали министры иностранных дел двух стран, а также главы оборонных ведомств.

«РФ подтверждает свою поддержку кандидатуре Бразилии на постоянную прописку в Совете Безопасности в контексте расширения членского состава этого органа за счет дополнительных мест развивающимся странам Латинской Америки, Азии и Африки», - сообщил Лавров.