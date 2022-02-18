Лавров пообещал разобраться с набором Украиной балканских наёмников

В Москве проверят информацию о том, что наемников для переправки в Донбасс набирают в самопровозглашенном Косово, Албании, Боснии и Герцеговине. Об этом сообщил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил недавние слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Североатлантический альянс некогда спас косовских албанцев от истребления и теперь этот край процветает.

По словам Лаврова, это далеко не так.