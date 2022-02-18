Лавров пообещал разобраться с набором Украиной балканских наёмников
В Москве проверят информацию о том, что наемников для переправки в Донбасс набирают в самопровозглашенном Косово, Албании, Боснии и Герцеговине. Об этом сообщил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил недавние слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Североатлантический альянс некогда спас косовских албанцев от истребления и теперь этот край процветает.
По словам Лаврова, это далеко не так.
«Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности. Там есть террористы, наркоторговцы. Там вербуют наемников для участия в боевых действиях в конфликтах, которые исподволь разжигают, в том числе США. Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия", - подчеркнул министр.
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина может пойти по «террористическому пути», чтобы получить предлог для начала активных военных действий в Донбассе.
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