Лавров: Россия примет меры в случае отказа от предложений по санкциям
Россия не даст «замотать» свои предложения НАТО по безопасности, и в случае отказа от них примет конкретные шаги. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров.
«Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры», — передает слова Лаврова РИА Новости.
По словам министра, Россия ожидает ответа по представленным проектам в течение этой недели. Кроме того, Лавров предупредил, что попытки выставить Россию стороной украинского военного конфликта будут «жестко пресекаться».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад подталкивает украинское руководство к проведению прямых провокаций против России. Страны НАТО «удваивают усилия» по сдерживанию Москвы, наращивая военно-политическое давление на Россию.
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