Лавров: Россия опубликует ответ по гарантиям через несколько часов после отправки в США

Россия опубликует свой ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Мы планируем направить и в бумажной, и в электронной форме», - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Италии Луиджи ди Майо.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьМИД РФРоссия
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