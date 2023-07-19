Лавров: Россия никогда не откажется от целей СВО

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не может отказаться от целей специальной операции на Украине. Об этом глава ведомства сказал на встрече с руководителями некоммерческих организаций.

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Он напомнил, что Москва начала спецоперацию для защиты населения Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин 16 июня заявил, что одной из целей СВО является денафикация Украины. Глава государства отметил, что Россия стала наиболее пострадавшей от нацизма страной.

В интервью телеканалу SVT генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянсу интересна вся территория Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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