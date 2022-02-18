Лавров: Россия и США пока мало продвигаются по вопросам безопасности

Россия и Соединенные штаты пока мало продвигаются по принципиальным вопросам гарантий безопасности. Об заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Обнародован текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

По его словам, Россия будет отстаивать комплексный подход. Лавров отметил, что нельзя договариваться всерьез по прикладным вопросам, если стороны не решили концептуально-политическую основу взаимодействия.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДСШАРоссия
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