Лавров: Россия должна сама гарантировать свою безопасность
Москва не будет принимать гарантии безопасности на основе обещаний западных стран. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства заявил, что против России развязана геополитическая война. Ее окончание связано с решением проблемы гарантий безопасности, считает Лавров.
«Мы эти гарантии не будем готовы выстраивать, опираясь на очередные обещания и даже на какие-то документы, которые Запад может предложить. Мы должны сами свою безопасность гарантировать», - подчеркнул глав МИД.
Лавров ранее обвинил Европу в намерении развязать военный конфликт с Россией. Он раскритиковал западные страны за планируемые поставки Украине истребителей F-16, передает «Радиоточка НСН».
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