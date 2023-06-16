Лавров: Россия должна сама гарантировать свою безопасность

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что против России развязана геополитическая война. Ее окончание связано с решением проблемы гарантий безопасности, считает Лавров.

«Мы эти гарантии не будем готовы выстраивать, опираясь на очередные обещания и даже на какие-то документы, которые Запад может предложить. Мы должны сами свою безопасность гарантировать», - подчеркнул глав МИД.

Лавров ранее обвинил Европу в намерении развязать военный конфликт с Россией. Он раскритиковал западные страны за планируемые поставки Украине истребителей F-16, передает «Радиоточка НСН».

