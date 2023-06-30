Лавров: Россия будет уничтожать «собрания» ВСУ с западными офицерами

«Если мы будем обнаруживать такие собрания наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать, потому что это люди, которые объявили нам войну», — указал глава МИД.

Лавров подчеркнул, что боевики используют гражданскую инфраструктуру.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы 27 июня нанесли удар по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. В результате были ликвидированы до 50 офицеров ВСУ, в том числе два генерала, до 20 зарубежных наемников и военных советников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

