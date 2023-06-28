Лавров: Россия больше не может полагаться на договоренности с Западом

По его словам, Владимир Путин неоднократно говорил об открытости страны к сотрудничеству, но это не касается западных бывших партнеров.

«Москва больше не может полагаться на договоренности с ними, включая юридически обязывающие», - подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что в США захотели продолжить контакты с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

