Лавров проводит встречу с Эрдоганом в Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.

Ранее дипломат провел встречу с турецкий коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которой обсуждались кризис на Украине, зерновая сделка, а также ситуация в Сирии и Нагорном Карабахе.

Ранее Лавров заявил, что Москва не вмешивается в выборы в Турции, сообщает «Радиоточка НСН».

