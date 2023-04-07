Лавров проводит встречу с Эрдоганом в Турции
7 апреля 202315:27
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.
Ранее дипломат провел встречу с турецкий коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которой обсуждались кризис на Украине, зерновая сделка, а также ситуация в Сирии и Нагорном Карабахе.
Ранее Лавров заявил, что Москва не вмешивается в выборы в Турции, сообщает «Радиоточка НСН».
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru