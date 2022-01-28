Лавров проведет телефонный разговор с Бербок

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу проведет телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, передает РИА Новости.

Накануне министр иностранных дел Германии заявила, что НАТО не планирует принимать в свои ряды новые восточноевропейские страны, в частности, вступление Украины в альянс не значится в повестке дня.

Бербок подчеркнула, что все страны, в том числе РФ, «знают, что в настоящее время это не значится в повестке дня».



