Лавров проведет телефонный разговор с Бербок
28 января 202212:52
Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу проведет телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, передает РИА Новости.
Накануне министр иностранных дел Германии заявила, что НАТО не планирует принимать в свои ряды новые восточноевропейские страны, в частности, вступление Украины в альянс не значится в повестке дня.
Бербок подчеркнула, что все страны, в том числе РФ, «знают, что в настоящее время это не значится в повестке дня».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,5 млн+98 040 / сут.
Умерли
329 тыс.+673 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+29 506 / сут.
- В Тверской области нашли живым пропавшего семилетнего мальчика
- Офис Зеленского опроверг информацию, что Байден заявил ему о неизбежности российского «вторжения»
- Лавров пригласил Зеленского в Россию
- Лавров проведет телефонный разговор с Бербок
- Иван Охлобыстин заразился COVID-19
- Лукашенко рассказал о $6 млрд, потраченных Западом на «разрушение» Белоруссии
- Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана
- Председатель КНР встретится с Путиным и другими приглашенными на Олимпиаду мировыми лидерами
- Лукашенко пообещал вернуть Украину в «лоно славянства»
- Минкультуры поддержит прокат дебютных российских фильмов
28 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru