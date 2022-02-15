Лавров прокомментировал западную критику учений России и Белоруссии
На своей территории Россия будет делать то, что ей нужно. Об этом после переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя западную критику военных учений Москвы и Минска.
Он добавил, что Россия будет делать все для обеспечения собственной безопасности.
«Ни к чему не приведут»: Политолог рассказала, как пройдут переговоры глав МИД России и Великобритании
Дипломат подчеркнул, что Москва отвергает попытку западных коллег самостоятельно трактовать обязательства и принципы ОБСЕ по неделимости безопасности в том числе и России. В связи с этим, по его словам, необходимо заканчивать с «высокомерием и русофобией».
Ранее Сергей Лавров заявил, что в ОБСЕ накопилось очень много проблем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- СМИ: При кораблекрушении в водах Канады погибло несколько человек
- В Москве начались переговоры Путина и Шольца
- Лавров прокомментировал западную критику учений России и Белоруссии
- Депутат Госдумы заявил о готовноcти россиян отказаться зарплаты ради Донбасса
- Летевший из Москвы в Испанию самолёт вынужденно сел в Минске
- Песков объяснил слишком длинные столы на встречах с Путиным
- Госдума приняла проект постановления о признании ДНР и ЛНР
- Песков рассказал о реакции Путина на сообщения о дате «нападения» на Украину
- Мосгорсуд утвердил приговор девушке, которая сбила троих детей в Солнцево
- СМИ: Экспорт нефти и газа из США резко вырос на фоне украинского кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru