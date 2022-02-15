Лавров прокомментировал западную критику учений России и Белоруссии

На своей территории Россия будет делать то, что ей нужно. Об этом после переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя западную критику военных учений Москвы и Минска.

Он добавил, что Россия будет делать все для обеспечения собственной безопасности.

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Дипломат подчеркнул, что Москва отвергает попытку западных коллег самостоятельно трактовать обязательства и принципы ОБСЕ по неделимости безопасности в том числе и России. В связи с этим, по его словам, необходимо заканчивать с «высокомерием и русофобией».

Ранее Сергей Лавров заявил, что в ОБСЕ накопилось очень много проблем.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:БелоруссияРоссияКритикаЗападСергей Лавров
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