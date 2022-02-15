Лавров прокомментировал западную критику учений России и Белоруссии

На своей территории Россия будет делать то, что ей нужно. Об этом после переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя западную критику военных учений Москвы и Минска.

Он добавил, что Россия будет делать все для обеспечения собственной безопасности.