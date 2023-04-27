Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 4-5 мая в Индии. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Главы внешнеполитических структур ... планируют уделить приоритетное внимание вопросам содержательного наполнения очередного заседания Совета глав государств-членов ШОС ... с 3 по 4 июля в Нью-Дели», — рассказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что Лавров проведет ряд двусторонних встреч на полях заседания.
В понедельник глава российского МИД выступил на заседании Совета безопасности ООН, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В приветственном слове Лавров посоветовал «западному меньшинству» вести себя прилично и уважать других членов международного сообщества.
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