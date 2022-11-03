Лавров прибыл в ОАЭ для встречи с эмиратским коллегой
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил ТАСС.
В ОАЭ глава МИД России встретился со своим коллегой шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. В последний раз Лавров находился в ОАЭ в 2021 году в рамках турне по странам Персидского залива.
В сентябре 2022 года Лавров встречался с главами МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и Мали Абдулаем Диопом на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее Сергей Лавров заявил о намерении России укреплять сотрудничество с исламским миром. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 375 / сут.
Умерли
390 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 774 / сут.
- Боррель: ЕС в этом году потратил на помощь Украине €22 млрд
- Эстония закроет погранпункт на границе с Россией
- В Израиле подвели итоги парламентских выборов
- Адвокат заявил о похищении экс-депутата Молдавии на территории Украины
- Стартовал 12-й фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор»
- Калужан приглашают на акцию «Ночь искусств»
- Украина обратилась к ООН и США за помощью в восстановлении энергоинфраструктуры
- Швейцария не будет поставлять Украине снаряды для систем ПВО
- Проезд в плацкарте с 1 января подорожает на более чем 8%
- Генерал Линьков стал временно исполняющим обязанности командующего ЦВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru