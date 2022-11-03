Лавров прибыл в ОАЭ для встречи с эмиратским коллегой

В ОАЭ глава МИД России встретился со своим коллегой шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. В последний раз Лавров находился в ОАЭ в 2021 году в рамках турне по странам Персидского залива.

В сентябре 2022 года Лавров встречался с главами МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и Мали Абдулаем Диопом на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Сергей Лавров заявил о намерении России укреплять сотрудничество с исламским миром. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

