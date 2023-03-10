Лавров предупредил о последствиях прекращения следствия по «Северным потокам»

Он отметил, что подобная террористическая атака не останется нерасследованной. По словам Лаврова, объективное и беспристрастное расследование не должно быть заблокировано.

Ранее первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в интервью Джэксону Хинклу заявил, что Россия скоро опубликует и распространит среди членов Совета безопасности ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования диверсии на «Северных потоках». Он отметил, что Москве пишут письма о том, чтобы она «не лезла не в свое дело», сообщает НСН.

