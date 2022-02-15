Лавров предупредил Блинкена о недопустимости «нагнетания» Вашингтоном и агрессивной риторики

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном российские предложения по гарантиям безопасности, сообщают на Смоленской площади.

«Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе Вашингтона, Лавров также обсудили график предстоящих контактов на разных уровнях.

Ранее во вторник канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего заявил, что расширение НАТО не планируется и не обсуждается.

