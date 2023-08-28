Лавров представит Россию на саммите G20 в Индии

Как сообщает канцелярия премьер-министра Индии, об этом стало известно в ходе телефонного разговора Норендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Президент Путин заявил о невозможности принять участие в саммите G20 в Нью-Дели и сообщил, что Россию будет представлять Сергей Лавров», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

