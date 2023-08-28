Лавров представит Россию на саммите G20 в Индии
Глава МИД РФ Сергей Лавров может возглавить представить Россию на саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.
Как сообщает канцелярия премьер-министра Индии, об этом стало известно в ходе телефонного разговора Норендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Президент Путин заявил о невозможности принять участие в саммите G20 в Нью-Дели и сообщил, что Россию будет представлять Сергей Лавров», - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru