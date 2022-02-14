Лавров предложил наращивать переговоры по гарантиям безопасности
Глава МИД России Сергей Лавров предложил российскому лидеру Владимиру Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и Североатлантическим альянсом.
«Наши возможности далеко не исчерпаны», - сказал Лавров на встрече с Путиным.
По словам главы МИД, в ближайшее время продолжится обсуждение данной темы в различных контактах.
Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «тупиковый» диалог между Россией и НАТО может плохо кончиться и привести к вводу российских войск в Донбасс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru