Лавров: Поставки Украине F-16 - угроза применения ядерного оружия
Американские власти и страны НАТО, передавая Украине F-16, создают угрозу применения ядерного оружия, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.
По его словам, Москва проинформировала США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Как отметил дипломат, российские военнослужащие не будут разбираться, оборудован ли каждый F-16 под доставку ядерных вооружений или нет.
Ранее в Белом доме заявили, что Украина, вероятнее всего, получит F-16 от Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru