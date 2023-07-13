Лавров: Поставки Украине F-16 - угроза применения ядерного оружия

По его словам, Москва проинформировала США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Как отметил дипломат, российские военнослужащие не будут разбираться, оборудован ли каждый F-16 под доставку ядерных вооружений или нет.

Ранее в Белом доме заявили, что Украина, вероятнее всего, получит F-16 от Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

