Лавров подвел итоги Восточноазиатского саммита
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги Восточноазиатского саммита. Он отметил, что на встрече получилось избежать навязывания украинской тематики «западными коллегами с участием некоторых их партнеров из азиатской части саммита». Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Глава дипломатического ведомства отметил, что участникам саммита удалось доказать, что они и далее будет заниматься утвержденной ранее повесткой дня, в которую не входит урегулирование конфликтных или кризисных ситуаций.
Лавров подчеркнул, что от попыток «украинизировать все и вся» все сильнее устают государства, желающие заниматься конкретными делами и не поддерживающие западную пропаганду в пользу Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в итоге привело к конфликту на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Саратовском водохранилище затонула лодка с рыбаками
- Лавров подвел итоги Восточноазиатского саммита
- «Умер бы от страха»: Охлобыстин о съемках Пересильд в космосе
- Кадыров заявил об отправке из Грозного в зону СВО новой группы добровольцев
- Посольство РФ в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС
- Минздрав: Две велосипедистки находятся в тяжелом состоянии после ДТП
- Лавров начал переговоры с коллегой из Бангладеш
- Средствами РЭБ подавили беспилотник над Брянском
- СМИ сообщили о похищении в Армении пророссийского блогера Бадаляна
- ЦБ на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru