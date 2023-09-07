Лавров подвел итоги Восточноазиатского саммита

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги Восточноазиатского саммита. Он отметил, что на встрече получилось избежать навязывания украинской тематики «западными коллегами с участием некоторых их партнеров из азиатской части саммита». Об этом сообщил портал Lenta.ru.

Лавров начал переговоры с коллегой из Бангладеш

Глава дипломатического ведомства отметил, что участникам саммита удалось доказать, что они и далее будет заниматься утвержденной ранее повесткой дня, в которую не входит урегулирование конфликтных или кризисных ситуаций.

Лавров подчеркнул, что от попыток «украинизировать все и вся» все сильнее устают государства, желающие заниматься конкретными делами и не поддерживающие западную пропаганду в пользу Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в итоге привело к конфликту на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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