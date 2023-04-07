Лавров оценил предвыборную кампанию в Турции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не вмешивается в президентские и парламентские выборы в Турции, сообщает РИА Новости.
Так глава внешнеполитического ведомства России ответил на вопрос журналистов, которые попросили оценить ход предвыборная кампании.
«РФ никогда не вмешивается ни во внутренние дела, ни даже в дискуссии, которые разворачиваются в той или иной стране накануне предвыборных кампаний», - заявил Ларов.
Глава МИД также пошутил, что журналисты его «спутали». Так он дал понять, что вмешиваться в выборы имеют привычку США.
Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил «Радиоточке НСН», что получивший поддержку всей оппозиции Кемаль Кылычдароглу имеет шансы обставить Эрдогана на выборах президента Турции, и для России это обоснованный риск.
А старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин заявил в беседе с НСН, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану вскоре припомнят заигрывание с исламистами в Сирии, чтобы еще больше понизить его рейтинг.
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