Лавров оценил предвыборную кампанию в Турции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не вмешивается в президентские и парламентские выборы в Турции, сообщает РИА Новости.

Так глава внешнеполитического ведомства России ответил на вопрос журналистов, которые попросили оценить ход предвыборная кампании.

«РФ никогда не вмешивается ни во внутренние дела, ни даже в дискуссии, которые разворачиваются в той или иной стране накануне предвыборных кампаний», - заявил Ларов.

Глава МИД также пошутил, что журналисты его «спутали». Так он дал понять, что вмешиваться в выборы имеют привычку США.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил «Радиоточке НСН», что получивший поддержку всей оппозиции Кемаль Кылычдароглу имеет шансы обставить Эрдогана на выборах президента Турции, и для России это обоснованный риск.

А старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин заявил в беседе с НСН, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану вскоре припомнят заигрывание с исламистами в Сирии, чтобы еще больше понизить его рейтинг.

