Лавров оценил перспективы СВО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что цели специальной военной операции (СВО) будут выполнены, сообщает РИА Новости.

Путин назвал спецоперацию ответом на переход красных линий

«Что касается перспектив специальной военной операции, цели, которые были поставлены, будут выполнены», - сказал он журналистам.

Глава МИД также напомнил представителям СМИ, что подробно об этом на встрече с военкорами и во время выступления на ПМЭФ-2023 говорил президент РФ Владимир Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, они меняются в зависимости от текущей ситуации, но в целом они остаются теми же, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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