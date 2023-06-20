Лавров оценил перспективы СВО

«Что касается перспектив специальной военной операции, цели, которые были поставлены, будут выполнены», - сказал он журналистам.

Глава МИД также напомнил представителям СМИ, что подробно об этом на встрече с военкорами и во время выступления на ПМЭФ-2023 говорил президент РФ Владимир Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, они меняются в зависимости от текущей ситуации, но в целом они остаются теми же, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

