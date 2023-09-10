Лавров опроверг заявления о «сдаче» Карабаха Баку
Заявления представителя армянских властей о том, что Россия якобы «сдала» Азербайджану Нагорный Карабах, совершенно не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сказал, что глава парламента Армении высказался о «передаче» Россией Карабаха Азербайджану. По словам главы российского МИДа, невозможно представить более некорректного и нечестного высказывания.
Якобы речь шла о подписании первых договоренностей в ноябре 2020 года, которые подписали президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
«Это абсолютно не соответствует действительности», — заявил Сергей Лавров.
По его словам, в документах «ничего не говорится про статус Карабаха». А подпись Пашиняна под заявлением о признании алма-атинской декларации 1991 года является признанием того, что Карабах является частью Азербайджана.
«Обвинять нас в том, что мы в ноябре 2020 года отдали Карабах, не надо, надо отвечать перед своим народом самостоятельно», — цитируют «Известия» главу российского внешнеполитического ведомства.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что Ереван безосновательно обвиняет в нарушении трехстороннего соглашения Азербайджан и Россию, при этом проводит учения с США.
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