Лавров обвинил Гутерриша в предвзятости в ситуации с Украиной

По его словам, как главное административное лицо в организации, Гутерреш «должен занимать нейтральную позицию».

«По уставу ООН, как международный чиновник, главное административное лицо в ООН, он должен занимать нейтральную позицию. Ему этого в очередной раз не удалось сделать», - заключил российский министр.

Ранее Гутерреш в ходе визита в Киев заявил, что ООН готова предоставить свои услуги в целях достижения договорённости по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщает RT.

