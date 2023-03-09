Лавров обвинил Гутерриша в предвзятости в ситуации с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что генеральный секретарь ООН Антони Гутерреш, «по сути дела, подписался именно под односторонними украинскими требованиями», сообщает РИА Новости.

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По его словам, как главное административное лицо в организации, Гутерреш «должен занимать нейтральную позицию».

«По уставу ООН, как международный чиновник, главное административное лицо в ООН, он должен занимать нейтральную позицию. Ему этого в очередной раз не удалось сделать», - заключил российский министр.

Ранее Гутерреш в ходе визита в Киев заявил, что ООН готова предоставить свои услуги в целях достижения договорённости по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаООНМИД РФСергей Лавров
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