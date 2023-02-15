Лавров: Никто не сможет принизить гуманитарное влияние России
Россия вносит существенный вклад в гуманитарное развитие, продвигает разнообразие цивилизационного мира, вряд ли у кого-то получится поломать и принизить ее гуманитарное влияние. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в Госдуме.
По его словам, у России есть гуманитарная «альтруистская» позиция, которая продвигает межцивилизационную гармоничность, признание богатства цивилизационного разнообразия мира, а также глобальный характер. Также Лавров добавил, что Россия вносит большой вклад в гуманитарное развитие мира. Так, указал он, это и «богатейшая классика, богатейшие произведения музыкальные, театральные».
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал дураками тех, кто «отменяет» русскую культуру. Глава государства подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры, сообщает НСН.
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