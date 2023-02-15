Лавров: Никто не сможет принизить гуманитарное влияние России

Россия вносит существенный вклад в гуманитарное развитие, продвигает разнообразие цивилизационного мира, вряд ли у кого-то получится поломать и принизить ее гуманитарное влияние. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в Госдуме.

Депутат Драпеко: Госдума упростит признание памятников объектами культурного наследия

По его словам, у России есть гуманитарная «альтруистская» позиция, которая продвигает межцивилизационную гармоничность, признание богатства цивилизационного разнообразия мира, а также глобальный характер. Также Лавров добавил, что Россия вносит большой вклад в гуманитарное развитие мира. Так, указал он, это и «богатейшая классика, богатейшие произведения музыкальные, театральные».

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал дураками тех, кто «отменяет» русскую культуру. Глава государства подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры